Улицу в центре Кургана откроют досрочно, чтобы начать ремонт на другой

Улица Куйбышева в Кургане в очередной раз закрывается на месяц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ремонт сетей водопровода на улице Сибирской в Кургане будет завершен досрочно, 27 мая. Однако уже на следующий день, 28 мая, ограничат движение автомобилей по улице Куйбышева, на участке между улицами 1-й Заводской и Бурова-Петрова, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

Новое перекрытие дороги вызвано необходимостью ремонта самотечного коллектора, состояние которого в ресурсоснабжающей организации охарактеризовали как «крайне изношенное». «На перекрестке улиц Савельева и Куйбышева асфальт „сел“ на полметра, место провала было нами огорожено. Однако зайти на этот участок мы не могли по причине перекрытия улицы Сибирской и отсутствия других объездных путей», — заявил главный инженер «Водного Союза» Владимир Шаляпин.

Участок улицы Куйбышева будет перекрыт с 9:00, 28 мая. Работы планируется завершить к вечеру 26 июня. Отключение водоснабжения при этом не потребуется. Кроме того, во время закрытия движения планируется полностью восстановить асфальтовое покрытие на всех зимних раскопках, расположенных по улице Куйбышева, от Савельева до Бурова-Петрова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что улицу Куйбышева в Кургане перекрывали на разных участках уже несколько раз с начала этого года. Участок улицы Сибирской был закрыт с 22 апреля. Завершить работы на водопроводе планировали к 31 мая.