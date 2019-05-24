Депутат Екатеринбурга предложил построить храм в сквере без опроса

Депутат гордумы Александр Колесников выступил за то, чтобы собор Святой Екатерины был построен в сквере у драмтеатра, несмотря на протесты. На встрече гордумы с общественностью Колесников заявил, что ни опрос, ни референдум городу не нужны.
«Мое мнение — не проводить ни опрос, ни референдум. Все законные процедуры соблюдены!» — сказал Колесников. Он заявил, что его радует, что в городе есть инвесторы, готовые вложить средства в благоустройство набережной.
В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.