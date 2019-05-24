23 мая 2019

Депутат Екатеринбурга предложил построить храм в сквере без опроса

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 13:09
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Акция против строительства собора святой Екатерины на территории сквера у Театра драмы (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург, храм на крови, росгвардия, протест, сквер на драме
«Битва за сквер» длилась несколько дней. Протестующие отступили при условии проведения опроса общественного мненияФото: Анна Майорова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Депутат гордумы Александр Колесников выступил за то, чтобы собор Святой Екатерины был построен в сквере у драмтеатра, несмотря на протесты. На встрече гордумы с общественностью Колесников заявил, что ни опрос, ни референдум городу не нужны.

«Мое мнение — не проводить ни опрос, ни референдум. Все законные процедуры соблюдены!» — сказал Колесников. Он заявил, что его радует, что в городе есть инвесторы, готовые вложить средства в благоустройство набережной.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям узнать мнение жителей.

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