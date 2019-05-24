23 мая 2019
22 мая 2019

Экс-губернатор Зауралья сохранит свой пост в государственном банке

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 14:26
Размер текста
-
17
+
Празднование 74 годовщины образования Курганской области. Курган, богомолов олег, кокорин алексей
Олег Богомолов вошел в набсовет Россельхозбанка в 2014 году — сразу после отставки с поста губернатораФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов останется в наблюдательном совете Россельхозбанка. Он вошел в число восьми кандидатов, выдвинутых в эту структуру правительством России, пишет РБК.

«Правительство номинировало в набсовет… предправления Россельхозбанка Бориса Листова, его советника Олега Богомолова», — сообщает издание. Оба они и ранее входили в этот совет. Среди других кандидатов — бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, замминистра финансов Андрей Иванов и спецпредставитель Росатома по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский.

Богомолов был губернатором Курганской области с 1997 по 2014 год. После своей отставки он стал советником председателя правления Россельхозбанка и вошел в состав наблюдательного совета кредитной организации. Россельхозбанк является одним из крупнейших банков России и на 100% принадлежит государству.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...