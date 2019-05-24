Экс-губернатор Зауралья сохранит свой пост в государственном банке

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов останется в наблюдательном совете Россельхозбанка. Он вошел в число восьми кандидатов, выдвинутых в эту структуру правительством России, пишет РБК.
«Правительство номинировало в набсовет… предправления Россельхозбанка Бориса Листова, его советника Олега Богомолова», — сообщает издание. Оба они и ранее входили в этот совет. Среди других кандидатов — бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, замминистра финансов Андрей Иванов и спецпредставитель Росатома по развитию ядерных технологий в странах Африки Владимир Стржалковский.
Богомолов был губернатором Курганской области с 1997 по 2014 год. После своей отставки он стал советником председателя правления Россельхозбанка и вошел в состав наблюдательного совета кредитной организации. Россельхозбанк является одним из крупнейших банков России и на 100% принадлежит государству.