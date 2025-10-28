Логотип РИА URA.RU
Чем известен новый директор курганского департамента цен и тарифов Евко

Новый глава департамента тарифов Курганской области Евко приступил к работе
28 октября 2025 в 17:30
Тюменский управленец Сергей Евко возглавил департамент тарифов Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности директора стал Сергей Евко — чиновник с большим опытом работы в органах исполнительной власти Тюменской, Ханты-Мансийской и Свердловской областей. URA.RU собрало досье на нового руководителя департамента.

Биография и образование

Сергей Витальевич Евко родился 18 августа 1966 года. Уроженец Тюменской области, он получил два высших образования: окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов» и Тюменский государственный университет по направлению «финансы и кредит».

Трудовой путь

Свою карьеру Евко начал в структурах исполнительной власти Югры, где возглавлял отдел в ТФОМС и департамент тарифной и ценовой политики администрации ХМАО. Позже руководил департаментом недропользования и экологии Тюменской области, а также департаментом тарифной и ценовой политики региона. Некоторое время занимал должность главы Ярковского района.

В декабре 2018 года Евко вошел в команду губернатора Вадима Шумкова и был назначен директором фонда капитального ремонта Курганской области. На этом посту проработал до 2022 года, после чего перешел в правительство Свердловской области, где стал заместителем министра природных ресурсов и экологии — директором департамента лесного хозяйства.

Ранее URA.RU писало, что Елена Федянина, ранее возглавлявшая департамент, осталась в ведомстве и продолжит свою работу в сфере регулирования цен и тарифов. Она будет занимать должность заместителя директора.

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

