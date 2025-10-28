Чем известен новый директор курганского департамента цен и тарифов Евко

Тюменский управленец Сергей Евко возглавил департамент тарифов Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности директора стал Сергей Евко — чиновник с большим опытом работы в органах исполнительной власти Тюменской, Ханты-Мансийской и Свердловской областей. URA.RU собрало досье на нового руководителя департамента.

Биография и образование

Сергей Витальевич Евко родился 18 августа 1966 года. Уроженец Тюменской области, он получил два высших образования: окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «строительство автомобильных дорог и аэродромов» и Тюменский государственный университет по направлению «финансы и кредит».

Трудовой путь

Свою карьеру Евко начал в структурах исполнительной власти Югры, где возглавлял отдел в ТФОМС и департамент тарифной и ценовой политики администрации ХМАО. Позже руководил департаментом недропользования и экологии Тюменской области, а также департаментом тарифной и ценовой политики региона. Некоторое время занимал должность главы Ярковского района.

Продолжение после рекламы

В декабре 2018 года Евко вошел в команду губернатора Вадима Шумкова и был назначен директором фонда капитального ремонта Курганской области. На этом посту проработал до 2022 года, после чего перешел в правительство Свердловской области, где стал заместителем министра природных ресурсов и экологии — директором департамента лесного хозяйства.