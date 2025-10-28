Селекционный центр КГУ стал лидирующим научным центром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет признан одним из девяти ведущих научных центров России. Решение об этом было объявлено на Большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство», посвященной пятилетию государственной программы «Приоритет». Об этом рассказали в паблике университета в соцсети «ВКонтакте».

«Курганский государственный университет вошел в состав Научных центров мирового уровня по селекции сельскохозяйственных растений. Это важное достижение для региона и всей научной сферы России», — отметил во время конференции заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. На конференции присутствует ректор курганского вуза Надежда Дубив.

Летом 2025 года КГУ стал участником программы «Приоритет-2030» в статусе кандидата, что подтверждает его нацеленность на развитие технологического лидерства и укрепление научного потенциала. Среди партнеров университета — Федеральный научный центр овощеводства, Федеральный научный центр риса и Всероссийский институт кормов им. В.Р. Вильямса.

