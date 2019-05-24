Власти Тюменской области снесли дорогу, которую построили жители

В Тюменском районе снесли дорогу, которую люди построили сами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В деревне Субботина (Тюменская область) власти снесли дорогу, которую люди самостоятельно и за собственные деньги проложили к домам. Редакции «URA.RU» об этом рассказал местный житель Владимир Татаринцев.

«По проезду между улицами Союзная и Южная мы вместе с соседями ездили более 30 лет. Дорога вела к нашим домам, но только с задней стороны. По этому проезду мы подвозили корм животным, заезжали тракторы, чтобы вспахать огороды. Не так давно решили дорогу укрепить собственными силами: сбросились с соседями, купили песок, щебень и срезку асфальта. Сделали проезд нормальным. Потратили около 100 тыс. рублей. Денег с властей не требовали», — рассказывает Татаринцев.

По его словам, 24 мая к проезду приехал грейдер и «снес» дорогу. «Конечно, мы не правы — никаких документов и нормативов у нас на этот проезд не было, но мы пользовались им много лет и никому никогда не было до этого дела, а теперь все снесли. Не знаю, как мы будем вести свое хозяйство», — заявил Татаринцев.

В администрации Тюменского района заметили, что именно в деревне никаких работ по сносу дорог не производилось, они проводились на территории федеральной трассы, за которую отвечает управление автомобильных дорог. Поэтому в мэрии посоветовали обратиться за комментарием туда. В главное управление строительства Тюменской области, которое курирует работу управления автомобильных дорог, направлен официальный запрос. В момент выхода новости ответ на него не поступил.

Это не первый подобный случай. В конце апреля тюменка на собственные деньги построила 200 метров дороги к своему участку в деревне Гусево (Тюменский район). За это женщина хотела получить от властей 128 тыс. рублей. Администрация района не согласна, судилась с жительницей деревни и призывала снести дорогу.