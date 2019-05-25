Зрители одобрили решение Эрнста о победителе шоу «Голос.Дети»

Зрители «Первого канала» одобрили решение гендиректора Константина Эрнста о финале шоу «Голос.Дети». После скандала с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой было решено признать победителями всех девяти финалистов. Они получили по миллиону рублей.
«Слава Богу, они не стали выбирать нового победителя с помощью голосования», — написал пользователь под ником or. «Победила дружба народов», — отметил Мансур Сериков. «Мы отстояли наших детей!!! Это наша общая победа!» — поздравила всех Светлана А. «Не хватило у „Первого“ мужества одного победителя назвать», — посчитал Feel Good.
Шоумен Максим Галкин, который следил за ходом разбирательства, заявил, что полностью доволен финалом. «Как зритель я невероятно растроган таким финалом, хочу поздравить победителей», — заявил он на своей странице в Instagram. Певица Светлана Лобода, покинувшая проект после победы Абрамовой, сказала своим подопечным из «Голоса» напутственное слово и пожелала стать большими артистами. Экс-наставница оставила послание в разделе stories в Instagram, передает агентство Nation News.
Победительница первого финала Микелла Абрамова на шоу не пришла. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев сказал, что девушка решила не появляться в эфире.
Новый финал провели после того, как выяснилось, что 26 апреля Абрамова могла победить из-за накруток и покупки голосов, напоминает RT. «Первый канал» провел собственное расследование и выяснил, что в ряде регионов наблюдалась аномальная активность, которая привела к фальсификации результатов.