24 мая 2019

Зрители одобрили решение Эрнста о победителе шоу «Голос.Дети»

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 07:55
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, эрнст константин
Глава «Первого канала» нашел правильный выходФото: Владимир Андреев © URA.RU

Зрители «Первого канала» одобрили решение гендиректора Константина Эрнста о финале шоу «Голос.Дети». После скандала с дочерью певицы Алсу Микеллой Абрамовой было решено признать победителями всех девяти финалистов. Они получили по миллиону рублей.

«Слава Богу, они не стали выбирать нового победителя с помощью голосования», — написал пользователь под ником or. «Победила дружба народов», — отметил Мансур Сериков. «Мы отстояли наших детей!!! Это наша общая победа!» — поздравила всех Светлана А. «Не хватило у „Первого“ мужества одного победителя назвать», — посчитал Feel Good.

Шоумен Максим Галкин, который следил за ходом разбирательства, заявил, что полностью доволен финалом. «Как зритель я невероятно растроган таким финалом, хочу поздравить победителей», — заявил он на своей странице в Instagram. Певица Светлана Лобода, покинувшая проект после победы Абрамовой, сказала своим подопечным из «Голоса» напутственное слово и пожелала стать большими артистами. Экс-наставница оставила послание в разделе stories в Instagram, передает агентство Nation News.

Победительница первого финала Микелла Абрамова на шоу не пришла. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев сказал, что девушка решила не появляться в эфире.

Новый финал провели после того, как выяснилось, что 26 апреля Абрамова могла победить из-за накруток и покупки голосов, напоминает RT. «Первый канал» провел собственное расследование и выяснил, что в ряде регионов наблюдалась аномальная активность, которая привела к фальсификации результатов.

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