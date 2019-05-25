24 мая 2019

Собчак заявила об отставке Суркова

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 09:15
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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, сурков владислав
Официальной информации об отставке помощника президента Владимира Путина нетФото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Говорят, [Сурков подал в отставку] еще две недели назад», — написала она в своем telegram-канале «Кровавая барыня», комментируя запись в популярном канале «Незыгарь» «Сурков написал заявление об отставке». Официального подтверждения информации пока нет.

Сурков — популяризатор концепции «суверенной демократии», согласно которой Россия не должна подчиняться зарубежным центрам силы, в отличие от европейских государств. С 1999 по 2008 годы занимал пост замруководителя администрации президента, с 2008 по 2011 годы — первый замруководителя АП. До 2012-го — зампредседателя правительства РФ. Позже, до 2013 года — руководитель аппарата президента.

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