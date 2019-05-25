Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«Говорят, [Сурков подал в отставку] еще две недели назад», — написала она в своем telegram-канале «Кровавая барыня», комментируя запись в популярном канале «Незыгарь» «Сурков написал заявление об отставке». Официального подтверждения информации пока нет.
Сурков — популяризатор концепции «суверенной демократии», согласно которой Россия не должна подчиняться зарубежным центрам силы, в отличие от европейских государств. С 1999 по 2008 годы занимал пост замруководителя администрации президента, с 2008 по 2011 годы — первый замруководителя АП. До 2012-го — зампредседателя правительства РФ. Позже, до 2013 года — руководитель аппарата президента.