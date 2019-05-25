Решением участвовать в выборах губернатора Беглов ответил на запрос петербуржцев

Александр Беглов планирует сделать Петербург «локомотивом» России Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился участвовать в предстоящих выборах на пост главы региона. Об этом он сообщил во время встречи с общественностью Курортного района города.

В ходе беседы один из присутствующих предложил Беглову участвовать в выборной кампании. «Мы сделали самое главное — изучили болевые точки города. Но мало решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами. Я принимаю ваше предложение», — цитируют «Известия» Беглова.

Согласие Беглова на участие в выборах губернатора Петербурга является ответом на положительное отношение к врио со стороны общественности, уверен политтехнолог и автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «То давление [о необходимости участвовать в выборной кампании], которое оказывалось на Беглова в последнее время в массовых запросах, в личных встречах и опосредованно, через открытые письма общественных организаций, сыграло свою роль», — отметил эксперт в разговоре «URA.RU».

«На Беглова многие горожане уже возложили надежды. При этом он тонко чувствует, что нужно отвечать на простые запросы жителей Петербурга. Кроме того, он говорит, что город должен преобразиться, а бюджет должен возрасти до триллиона рублей», — отметил Баширов. Политтехнолог отметил, что Беглов позиционирует себя человеком, который поддерживает горожан вне зависимости от партийных пристрастий, поэтому скорее всего он будет баллотироваться как самовыдвиженец. При этом у врио главы Петербурга наверняка будут конкуренты, но он все равно победит, уверен собеседник агентства.

Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал кресло полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.