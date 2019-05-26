Зеленский пообещал, что Украина «покорит мир»

Владимир Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира» Фото: CC BY-SA 4.0 (cropped image), Ярослав Бурдовицын, Wikimedia Commons

Новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сделает из страны «базу для покорения мира». Такое заявление он оставил на своей странице в Facebook.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — написал Зеленский. Также президент пообещал открыть талантливым соотечественникам «путь к свободной реализации своих идей».

Зеленский также напомнил о юбилее «отца вертолетов» Игоря Сикорского, который родился в Киеве 130 лет назад. «Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей», — приводит News.ru слова президента.

Игорь Сикорский известен как российский и американский авиаконструктор. Он является изобретателем первого четырехмоторного самолета «Русский витязь», а также разработчиком пассажирского лайнера «Илья Муромец». После иммиграции в США, Сикорский спроектировал один из первых вертолетов, поставленных на серийное производство.