Лазарев отреагировал на сообщение о рождении дочери

Певец, участник «Евровидения-2019» Сергей Лазарев прокомментировал информацию о появлении у него дочери. Артист отметил, что узнал о ребенке из интернета.
Запись о рождении у музыканта ребенка появилась в анонимном паблике «Только никому». «У Лазарева родилась дочь», — сообщил в посте один из гостей премии RU.TV. «Инфа 100%. Скоро откроют всем», — отметил источник.
Лазарев заявил, что узнал об этой новости, находясь в магазине. «Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь!» — сказал певец в интервью «Комсомольской правде». «А почему бы не двойня?» — пошутил он. «Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — добавил 36-летний музыкант.
Два года назад Лазарев признался, что у него есть сын, которого он три года скрывал от широкой публики, напоминает агентство Nation News. Музыкант тогда сообщил, что он «сумасшедший папа».