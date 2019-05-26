25 мая 2019

Лазарев отреагировал на сообщение о рождении дочери

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 16:02
Размер текста
-
17
+
Сергей Лазарев. Фотографии из Вконтакте, лазарев сергей
Сергея Лазарева рассмешила новостьФото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

Певец, участник «Евровидения-2019» Сергей Лазарев прокомментировал информацию о появлении у него дочери. Артист отметил, что узнал о ребенке из интернета.

Запись о рождении у музыканта ребенка появилась в анонимном паблике «Только никому». «У Лазарева родилась дочь», — сообщил в посте один из гостей премии RU.TV. «Инфа 100%. Скоро откроют всем», — отметил источник.

Лазарев заявил, что узнал об этой новости, находясь в магазине. «Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь!» — сказал певец в интервью «Комсомольской правде». «А почему бы не двойня?» — пошутил он. «Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — добавил 36-летний музыкант.

Два года назад Лазарев признался, что у него есть сын, которого он три года скрывал от широкой публики, напоминает агентство Nation News. Музыкант тогда сообщил, что он «сумасшедший папа».

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...