Челябинской школьнице, сбившей гаишника на Mercedes, вынесли приговор за грабежи

Дома у несовершеннолетней гонщицы нашли револьвер и патроны (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пьяная школьница за рулем Mercedes сбила автоинспектора в Челябинске

К двум с половиной годам условно с двухгодичным испытательным сроком приговорил Ленинский районный суд Челябинска 16-летнюю школьницу, сбившую на Mercedes инспектора ГИБДД. При этом наказание было вынесено не за ДТП, а за грабежи и вымогательство у одноклассников.

«Приговор вынесен по совокупности доказанных преступных эпизодов», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе суда. Как выяснило следствие, помимо денег, девушка отбирала у соучениц драгоценности и сдавала в ломбард. По двум эпизодам она частично признала вину и компенсировала ущерб, по двум другим продолжала настаивать, что невиновна. Гособвинение требовало для девушки реальный срок в три с половиной года. Адвокату тем не менее удалось доказать суду, что это будет излишне жестоким наказанием.

Правоохранители занялись школьницей, когда ночью 17 ноября 2018 года она (ей еще было 15 лет — ред.) на угнанном Mercedes-Benz E-class 200 сбила в Челябинске инспектора ДПС и повредила другую машину, остановленную гаишниками. Пытаясь уйти от погони, она врезалась в ограждение — после чего и попала в руки полиции.

При обыске дома у школьницы изъяли боевое оружие и патроны. Выяснилось также, что у отца девочки две судимости — причем одна за стрельбу в полицейского. Первоначально историю пытались замять: пострадавший гаишник скрыл от врачей, что служит в полиции. В СУ СКР области сначала возбудили в отношении полицейских дела по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), потом закрыли их. Прокуратура не согласилась и опротестовала закрытие дел.