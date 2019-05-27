В ХМАО директор МУПа заявил в полицию на сотрудников, которые жаловались на него Комаровой

В Пыть-Яхе руководство и сотрудники МУПа обменялись обвинениями в адрес друг друга Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор автотранспортного предприятия Пыть-Яха Евгений Винтер написал заявление в полицию на сотрудников предприятия, которые пожаловались на невыносимые условия труда губернатору Югры Наталье Комаровой. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Действительно, такое заявление о клевете поступило. Сейчас проводится проверка», — прокомментировали эту информацию корреспонденту «URA.RU» в силовом ведомстве. Сами участники видеообращения считают эти действия попыткой оказать давление на коллектив. «Под письмом подписалось больше 20 человек. На нас четверых, кто находился в кадре, Винтер написал заявление. Прессинг идет сильнейший. Двух людей, которые подписали это обращение, уже уволили. Про нас говорили, что мы якобы состоим в партии ЛДПР, хотя не имеем к ней никакого отношения», — заявил сотрудник муниципального автотранспортного предприятия Пыть-Яха Ильяс Гелаев.

Сам директор автотранспортного предприятия Евгений Винтер не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее «URA.RU» уже сообщало о сложной ситуации на предприятии, которое и вынудило часть работников записать видеообращение главе региона. Руководство МУПа называло все произошедшее провокацией. Сейчас на предприятии проводится проверка сразу несколькими ведомствами, начиная от прокуратуры и заканчивая трудовой инспекцией. «Сам Винтер действительно хам, он не следит за своими словами и общаться с ним очень трудно, неприятно. Какую-нибудь проверку на этику от мэрии он точно заслужил. Но при всем это он знает свою работу. Его МУП один из лучших в городе по показателям. Он возглавил предприятие в критическом состоянии и сумел вывести его в лидеры», — считает источник, знакомый с ситуацией.