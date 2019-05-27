В Кремле впервые высказались об отставке Суркова

Указ, о котором ходят слухи, не выпущен Фото: Александр Мамаев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг отставку помощника российского лидера Владислава Суркова. Как сообщил Песков на ежедневном брифинге, Кремль традиционно не комментирует кадровые слухи.

«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», — добавил пресс-секретарь президента.

В конце прошлой неделе слухи об отставке Владислава Суркова появились в telegram-каналах. Так, канал «Кровавая барыня» (ведет Ксения Собчак) сообщал, что Сурков написал заявление об уходе еще две недели назад.