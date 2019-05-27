Глава Ямала проведет отпуск на российском курорте

Глава Ямала Дмитрий Артюхов надеется, что сможет съездить в отпуск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Ямала Дмитрий Артюхов отправится в отпуск в Крым. Об этом он сам рассказал в ходе пресс-конференции 27 мая, передает журналист «URA.RU».

В прошлом году летом Артюхов только начал работу на посту главы Ямала, поэтому не покидал регион, в этом году он все же надеется на отпуск. «Честно, уже куплены путевки на черноморское побережье в Крым. Надеюсь, что получится», — сказал глава региона. Он добавил, что после пресс-конференции будет обсуждать с коллегами подготовку к пожароопасному сезону. И если работа будет проделана хорошо, то он сможет съездить в отпуск.

Во время беседы с журналистами Артюхов отметил, что работа главы региона требует большой самоотдачи, а самый лучший отдых — это сон. «Такая работа, что себе не принадлежишь. Благо тот возраст, когда можно побольше поработать, особо не нуждаешься в каком-то оздоровлении. Высыпаться надо. Самое главное, хоть раз в неделю поспать — уже дает силы определенные», — подытожил губернатор.