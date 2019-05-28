Россиян предупредили о росте цен на овощи

На российском рынке сильнее всего подорожали капуста, лук и морковь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России продолжат расти цены на овощи. Импортные продукты с российского рынка стали уходить в Европу, где в прошлом году была засуха.

«На фоне снижения импорта внутренние цены начинают подрастать, полагаю, что они будут продолжать расти», — цитирует «Российская газета» исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Согласно данным Росстата, с начала 2019 года капуста в России подорожала более чем в два раза, лук стал дороже на 71,5%, морковь — на 43,5%, а картофель — на 22%.

Овощи, которые ранее завозились в Россию, теперь идут в Европу. Переориентация, в частности, произошла с поставками картошки из Египта и капусты из Белоруссии. На российском рынке в данный момент наблюдается дефицит качественного лука. Плюс на прилавки России перестали поступать контрабандные овощи из Прибалтики и Польши.

В случае дефицита производители чаще всего увеличивают посевы. Больше картофеля посадили в Астраханской области, Ставропольском крае и в Крыму. Импортозамещение оттуда началось весной и продолжится в начале лета. А вот с другими овощами вопрос остается открытым — существенного роста по сбыту семян не наблюдается.

Ранее стало известно, что из-за роста цен на овощи в России подорожала окрошка. На приготовление блюда теперь придется потратить на 9% больше, чем в прошлом году — около 420 рублей, пишет «Национальная служба новостей». В частности, подорожали такие ингредиенты холодного супа, как огурцы, лук и укроп.