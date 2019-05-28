Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины

Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. Об этом «URA.RU» сообщила его мама.
«Три недели назад сына покусала и поцарапала кошка из подвала. Мы отправились в детскую поликлинику — там не помогли, отправились во взрослую — та же история. Позвонила в облздрав, сказали вакцины нет. Нам звонили каждую неделю, спрашивали, как ребенок, но с вакциной не помогли», — сообщает женщина.
В областном департаменте здравоохранения сказали, что вакцина есть. «В настоящий момент вакцина имеется. Могут позвонить в департамент и им помогут», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела развития медицинской помощи Юлия Тельнова.
Жители Кургана ранее также сталкивались с дефицитом лекарств. 19 мая диабетики вышли на митинг, потому что в регионе не выдавали инсулин.