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Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины

Долгих Дмитрий
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 11:19
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Клипарт. Разное (ноябрь). Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
С нехваткой лекарств горожане столкнулись не первый раз за месяцФото: Илья Московец © URA.RU

Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. Об этом «URA.RU» сообщила его мама.

«Три недели назад сына покусала и поцарапала кошка из подвала. Мы отправились в детскую поликлинику — там не помогли, отправились во взрослую — та же история. Позвонила в облздрав, сказали вакцины нет. Нам звонили каждую неделю, спрашивали, как ребенок, но с вакциной не помогли», — сообщает женщина.

В областном департаменте здравоохранения сказали, что вакцина есть. «В настоящий момент вакцина имеется. Могут позвонить в департамент и им помогут», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела развития медицинской помощи Юлия Тельнова.

Жители Кургана ранее также сталкивались с дефицитом лекарств. 19 мая диабетики вышли на митинг, потому что в регионе не выдавали инсулин.

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