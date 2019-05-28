В Роскачестве назвали признаки хорошего мороженого

Мороженое должно быть равномерного цвета, а его желтизна зависит от жирности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии теплых летних дней эксперты Роскачества рассказали о том, как выбрать качественное и вкусное мороженое. В первую очередь, следует определиться с наименованием мороженого, которое зависит от его жирности.

«В молочном жирность не выше 7,5%, в сливочном — от 8% до 11,5%, в пломбире до 20% жирности», — сообщают специалисты. Также мороженое должно иметь равномерный цвет — чем жирнее мороженое, тем оно желтее.

Чтобы убедиться в качестве продукта, от мороженого нужно отделить кусок — если он откалывается, значит, мороженое хорошее, уточняет агентство Nation News. А вот кристаллики льда на мороженом свидетельствуют о том, что продукт замораживался несколько раз — из-за этого его вкус мог испортиться.

В составе мороженого должны быть молоко (меньше 40%) или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Стабилизаторы на качество не влияют — они являются естественными ингредиентами, которые помогают держать продукту форму, пишет RT. А вот наличие пальмового масла говорит о том, что продукт молокосодержащий и должен стоить дешевле.