Из администрации президента Украины вынесли все серверы с секретной информацией

Серверы с секретной информацией исчезли из «ситуационной комнаты» администрации президента Украины. Видео с пустыми стеллажами выложил в Facebook новый глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.
Как заявил новый глава СНБО, аппаратуру сняли во время смены власти. На съемке на стенах видны следы от висевших на них больших экранов, пишет
Между тем бывший пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко заявил, что никакой кражи не было. По его словам, техника из «ситуационной комнаты» находилась в аренде на деньги бывшего украинского лидера, поэтому была возвращена владельцу, пишет RT. Цеголко также добавил, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».