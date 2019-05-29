28 мая 2019

Военный эксперт: провокации Украины с Крымским мостом приведут к боевым действиям

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 08:10
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Крымский мост охраняется от возможных атакФото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Если Украина устроит провокацию против Крымского моста с участием фрегатов, развернутся широкомасштабные боевые действия. Такое заявление сделал военный эксперт еженедельника «Звезда» Александр Артамонов.

Применение Киевом боевых кораблей, полученных от США, в отношении моста через Керченский пролив будет означать «начало боевых действий с возможностью ассиметричного ответа», приводит позицию журналиста News.ru. По его словам, такие действия со стороны Украины можно будет расценивать как военную агрессию против России.

Артамонов призвал украинских военных к благоразумию, «чтобы не развязывать войну». Крымский мост непрерывно охраняется от возможных ракетных атак и от тарана военными кораблями, подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что год назад один из американских журналистов призвал «разбомбить Крымский мост», а политики Украины «воодушевились такими высказываниями». Позже США направили Киеву предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry, заявил осенью 2018 года командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Автомобильная часть Крымского моста, который протянулся через Керченский пролив, была открыта 15 мая 2018 года. В марте строители соединили все пролеты железнодорожной части моста.

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