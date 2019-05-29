Военный эксперт: провокации Украины с Крымским мостом приведут к боевым действиям

Если Украина устроит провокацию против Крымского моста с участием фрегатов, развернутся широкомасштабные боевые действия. Такое заявление сделал военный эксперт еженедельника «Звезда» Александр Артамонов.
Применение Киевом боевых кораблей, полученных от США, в отношении моста через Керченский пролив будет означать «начало боевых действий с возможностью ассиметричного ответа», приводит позицию журналиста
Артамонов призвал украинских военных к благоразумию, «чтобы не развязывать войну». Крымский мост непрерывно охраняется от возможных ракетных атак и от тарана военными кораблями, подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что год назад один из американских журналистов призвал «разбомбить Крымский мост», а политики Украины «воодушевились такими высказываниями». Позже США направили Киеву предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry, заявил осенью 2018 года командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Автомобильная часть Крымского моста, который протянулся через Керченский пролив, была открыта 15 мая 2018 года. В марте строители соединили все пролеты железнодорожной части моста.