Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Монтаж производился с помощью двух технологий: с использованием временных опор и сборки пролетного строения внизу и последующим поднятием полупролетов на опоры, передает слова заместителя генерального директора по производству подрядной организации Дмитрия Петухова «Пятый канал».
Всего было установлено 160 тысяч металлоконструкций на 307 опорах, строители соединили 11 тысяч разных элементов. Было использовано более четырех миллионов болтов. Более шести километров моста проходит над акваторией Керченского пролива, еще часть — над сухопутными участками.
Теперь строители приступили к сборке межблочных стыков и постройке служебных проходов в пролетных конструкциях. Работа идет по графику, отмечает издание.
Ранее было запущено движение по автомобильному мосту через Керченский пролив. Мост оказался настолько популярен, что в первые же выходные после открытия дороги был зафиксирован рекорд трафика между Крымом и Кубанью, напоминает ИА FlashSiberia.