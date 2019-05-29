В Перми чиновник оказался владельцем 76 земельных участков

Георгий Чернов указал в декларации десятки земельных участков ФОТО: сайт управления Росприроднадзора по Пермскому краю

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Пермскому краю Георгий Чернов оказался владельцем 76 земельных участков. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на сайте ведомства. Общая площадь земли составляет более 175 тысяч квадратных метров, это почти 300 «стандартных» садовых участков в шесть соток каждый.

Также в свою декларацию чиновник включил два земельных участка под жилую застройку, дом площадью 245 квадратных метров и две квартиры (45 и 101 квадратный метр). В его собственности находятся Toyota Land Cruiser 200, снегоболотоход и прицеп, а годовой доход составил почти 10 миллионов рублей. Еще у него в пользовании квартира площадью 114 квадратных метров.

Сам чиновник не пояснил «URA.RU», откуда у него столько земли. «Я вправе не говорить вам такую информацию. Я отказываюсь сообщать вам это. До свидания», — заявил Чернов корреспонденту «URA.RU». В приемной руководителя Чернова попросили агентство написать запрос.

Супруга Чернова тоже оказалась владелицей большого количества земельных участков. В ее собственности находится 142 гектара земель сельскохозяйственного назначения, а ее годовой доход составил почти два с половиной миллиона рублей.

Чернов работает в управлении Росприроднадзора по Пермскому краю с ноября 2016 года, до этого с 2002 года трудился в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.