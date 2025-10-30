Пермяк отсудил у финского маркетплейса шестикратную сумму товаров

Пермяку пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги, заплаченные интернет-магазину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетний сын жителя Перми сделал три заказа на сайте финского магазина Laplandia market на сумму более 80 тысяч рублей. Но товары не были доставлены вовремя. Чтобы вернуть деньги, отец юного покупателя подал в суд на интернет-магазин и отсудил 495,6 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Мотовилихинского районного суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Несовершеннолетний пермяк на сайте Laplandia market приобрел товары на сумму 80,4 тысячи рублей. Из-за долгой доставки покупатели отказались от товара, и написали менеджеру маркетплейса, чтобы им вернули деньги. Но оплату пермяки обратно не получили. Тогда отец мальчика обратился в суд. Суд обязал компанию выплатить пермякам 495,6 тысячи рублей», — сказано в решении суда.