В Пермском зоопарке показали трех маленьких рысят. Видео

Пермский зоопарк представил семейство рысей с тремя котятами
30 октября 2025 в 17:46
Нынешние котята стали уже четвертым потомством пары

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк продемонстрировал семейство рысей. Семья состоит из самца по кличке Хорс, самки Майи и трех их детенышей, появившихся на свет в мае 2024 года. Пара Майи и Хорса сформировалась давно. Нынешние котята стали уже четвертым потомством. 

«После утреннего пробуждения семейство устраивает совместные игры — просторный новый вольер предоставляет достаточно места для активных развлечений и беготни. По завершении игр наступает время образовательного процесса. Молодые рыси располагаются у смотровых окон и наблюдают за серыми волками и пятнистыми оленями, обитающими в соседних вольерах. В 15:00 начинается самое ожидаемое событие дня — кормление. Для рысей разработан сбалансированный рацион, включающий несколько сортов мяса. После сытного приема пищи животные отдыхают и планируют вечерний досуг», — написала администрация зоопарка в telegram-канале. 

Примечательно, что рысь, несмотря на статус одного из наиболее опасных хищников, сохраняет типичные кошачьи повадки. Достаточно поместить в вольер картонные коробки, как Майя и Хорс тут же устремляются к ним наперегонки, стремясь первыми занять укрытие, отмечают в зверинце. 

