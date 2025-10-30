Нынешние котята стали уже четвертым потомством пары Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк продемонстрировал семейство рысей. Семья состоит из самца по кличке Хорс, самки Майи и трех их детенышей, появившихся на свет в мае 2024 года. Пара Майи и Хорса сформировалась давно. Нынешние котята стали уже четвертым потомством.

«После утреннего пробуждения семейство устраивает совместные игры — просторный новый вольер предоставляет достаточно места для активных развлечений и беготни. По завершении игр наступает время образовательного процесса. Молодые рыси располагаются у смотровых окон и наблюдают за серыми волками и пятнистыми оленями, обитающими в соседних вольерах. В 15:00 начинается самое ожидаемое событие дня — кормление. Для рысей разработан сбалансированный рацион, включающий несколько сортов мяса. После сытного приема пищи животные отдыхают и планируют вечерний досуг», — написала администрация зоопарка в telegram-канале.

Примечательно, что рысь, несмотря на статус одного из наиболее опасных хищников, сохраняет типичные кошачьи повадки. Достаточно поместить в вольер картонные коробки, как Майя и Хорс тут же устремляются к ним наперегонки, стремясь первыми занять укрытие, отмечают в зверинце.