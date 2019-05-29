В Зауралье женщина пять лет платила алименты на ребенка, который жил с ней

Судья присудил алименты не тому родителю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области оказалась жертвой юридический коллизии. Ее бывший муж потребовал взыскать с нее алименты на ребенка, который на самом деле проживал с матерью. Суд принял положительное решение без участия ответчицы, женщина случайно узнала о произошедшем лишь спустя пять лет.

«Судебный приказ был вынесен в 2014 году по заявлению отца ребенка. Женщина не заметила, что у нее вычитают 25% от зарплаты, потому что платила кредит и была уверена, что деньги вычитают в пользу банка. Об алиментах она узнала только, когда решила уточнить сумму оставшегося долга», — рассказал правозащитник Александр Андрюков, который взялся представлять интересы пострадавшей.

По его словам, бывший супруг его подзащитной — наркоман и находится в местах лишения свободы. «Я считаю, что в его действиях есть признаки мошенничества, потому что он в иске специально указал неправильный адрес, чтобы повестки из суда не доходили до матери ребенка», — рассказал Андрюков. Он заявил, что намерен добиваться отмены несправедливого решения суда. Также правозащитник выразил недоумение, что суд так легко принял решение о выплате алиментов. «У нас нечасто отцам отдают детей на воспитание», — отметил он.