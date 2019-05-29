Кудрин предрек россиянам бедность

Рост реальных доходов россиян в 2019 году будет в лучшем случае нулевым, а то и вовсе отрицательным. С таким прогнозом выступил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Общие показатели года, по которым планируется 1% роста реальных доходов, могут оказаться нулевыми или отрицательными», — приводит слова Кудрина агентство
Кудрин отметил, что рост реальных доходов напрямую связан с ростом экономики. Поскольку прогнозы данного показателя неустойчивые и не превышают 1,3%, то и доходы населения не могут расти. Глава СП выразил надежду, что технической рецессии — отрицательного роста по итогам полугодия — удастся избежать.
Ранее в СП отмечали, что достичь положительной динамики в росте доходов населения по итогам года возможно, если добиться их существенного увеличения во II—IV кварталах. В ведомстве выразили сомнения, что такой вариант возможен.
По данным Росстата, реальные доходы россиян сокращались последние пять лет. В 2014 году падение составило 0,7%, в 2015 — 3,2%, в 2016 — 5,8%, в 2017 году — 1,2%. В январе 2018 году реальные доходы россиян сократились на 0,2%, однако оценка была изменена на рост в 0,1%.