Мэрия Екатеринбурга обновила список площадок, которые горожане предлагают под строительство собора Святой Екатерины. Согласно официальному сайту городской администрации, 29 мая в перечень были внесены еще пять объектов. Одно из новых предложений — СИЗО на Репина, 4.
Еще четыре новых альтернативных территории — это: Шувакишский лесопарк, район детской городской больницы №9, Мельзавод и Ботаника. Таким образом общее количество предложенных площадок достигло 53. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что всего по состоянию на 29 мая в администрацию поступило 8851 обращение от горожан. Прием писем прекращается 30 мая.
«Если у вас есть свое предложение по размещению храма во имя Святой великомученицы Екатерины, то необходимо отправить его как можно быстрее», — процитировала пресс-служба мэра Александра Высокинского.
Сбор мнений горожан о месте для собора Святой Екатерины начался после того, как жители вышли на несанкционированные митинги из-за планов о строительстве храма в сквере у театра драмы. Из всего перечня предложенных территорий городские власти выберут несколько и проведут по ним голосование.
Вопрос о сносе СИЗО на Репина особо остро стоял во время подготовки города к Чемпионату мира по футболу-2018. Изолятор расположен прямо в центре города напротив Центрального стадиона. Однако до переезда СИЗО в другое место дело так и не дошло. У здания был просто обновлен фасад.