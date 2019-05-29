28 мая 2019

Мэрия обновила список площадок для собора Святой Екатерины. Среди них теперь оказалось СИЗО

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 17:31
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Подготовка городских объектов и инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург, церковь, сизо1, крест церкви, центральный стадион екатеринбург, изолятор временного содержания, храм иконы нечаянная радость, золотые купола
В городе уже давно ходят разговоры о необходимости переноса СИЗО в другое местоФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга обновила список площадок, которые горожане предлагают под строительство собора Святой Екатерины. Согласно официальному сайту городской администрации, 29 мая в перечень были внесены еще пять объектов. Одно из новых предложений — СИЗО на Репина, 4.

Еще четыре новых альтернативных территории — это: Шувакишский лесопарк, район детской городской больницы №9, Мельзавод и Ботаника. Таким образом общее количество предложенных площадок достигло 53. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что всего по состоянию на 29 мая в администрацию поступило 8851 обращение от горожан. Прием писем прекращается 30 мая.

«Если у вас есть свое предложение по размещению храма во имя Святой великомученицы Екатерины, то необходимо отправить его как можно быстрее», — процитировала пресс-служба мэра Александра Высокинского.

Сбор мнений горожан о месте для собора Святой Екатерины начался после того, как жители вышли на несанкционированные митинги из-за планов о строительстве храма в сквере у театра драмы. Из всего перечня предложенных территорий городские власти выберут несколько и проведут по ним голосование.

Вопрос о сносе СИЗО на Репина особо остро стоял во время подготовки города к Чемпионату мира по футболу-2018. Изолятор расположен прямо в центре города напротив Центрального стадиона. Однако до переезда СИЗО в другое место дело так и не дошло. У здания был просто обновлен фасад.

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