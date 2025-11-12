Мясо, масло, колбаса: каждый пятый продукт в свердловских магазинах оказался поддельным

Чаще всего фальсификатом в Свердловской области оказываются мясные, молочные и рыбные продукты. Такую информацию озвучила начальник отдела надзора по гигиене питания регионального управления Роспотребнадзора Наталья Шелунцова на пресс-конференции в ТАСС.

«За девять месяцев 2025 года исследовано 1122 пробы пищевой продукции по признакам фальсификата. В 220 пробах был получен неудовлетворительный результат. Это 20,4%», — отметила Шелунцова.

В большинстве случаев подделкой оказывались мясные продукты, в том числе колбаса и консервы, молочные, включая творог и масла, а также рыба. В целом за этот год Роспотребнадзор выявил порядка семи тысяч нарушений на производствах пищевой продукции. Большинство связаны с неправильным хранением, маркировкой продуктов, несоответствием в документах, а также с антисанитарией.