Скандал разгорелся после того, как медики вовремя не получили зарплату Фото: Pixabay

Сотрудники крупнейшего на Урале онкоцентра — «Медицинского города» — просят губернатора Тюменской области Александра Моора защитить их права. Они не согласны с результатами проверки из-за нарушений выплаты зарплаты и боятся увольнений по распоряжению главного врача организации Андрея Кудрякова. Копия обращения есть в распоряжении «URA.RU».

Согласно жалобе, которая также направлена директору департамента здравоохранения Инне Куликовой и уполномоченному по правам человека Тюменской области Сергею Миневцеву, некоторым сотрудникам осенью 2018 года из-за отсутствия средств на счете учреждения задержали зарплату. После проведения служебного расследования весной 2019 года главный бухгалтер получила дисциплинарное взыскание, с которым не согласилась.

«Служебное расследование не соответствует фактическим обстоятельствам, в нем подменены действия сотрудников. Сотрудники учреждения находятся под угрозой увольнения, вынуждены молчать и исполнять распоряжения главврача. Нет гарантии, что, избавившись от неугодных сотрудников, главврач остановится», — говорится в документе.

Главный бухгалтер учреждения Галина Иванова отказалась как-либо комментировать ситуацию. В приемной главного врача «Медицинского города» не ответили на звонок редакции. В пресс-службе учреждения попросили обращаться за комментариями в департамент здравоохранения Тюменской области. В профильном департаменте отметили, что на имя директора Инны Куликовой действительно поступило письмо от сотрудников учреждения. Сейчас оно находится в работе.

Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» — одно из крупнейших медучреждений Тюменской области и самый крупный комплекс онкологического профиля в Уральском федеральном округе.