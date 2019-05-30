Губернатор Югры на прямой линии намекнула на кадровые перестановки в фонде капремонта

Губернатор недовольна тем, что в Югре участились жалобы на работу регионального оператора Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова на прямой линии намекнула на кадровые перестановки в региональном фонде капремонта. Поводом, как передает корреспондент «URA.RU», стало увеличение числа жалоб от населения.

Комаровой на плохую работу фонда капитального ремонта пожаловались жители Нижневартовска. После работ по замене труб в доме по улице Дзержинского в 2018 году у людей начали возникать проблемы с подачей воды. Ситуацию попытался прокомментировать и. о. директора Фонда капремонта Югры. «Комиссия назначена, с завтрашнего дня подрядчик выйдет на работу. Проверка проводится и будут приняты меры», — заявил Сергей Шипилов. Впрочем, несмотря на полученный ответ, глава региона все равно осталась не удовлетворена качеством системной работы оператора. «Для всех югорчан хочу сказать — деятельность Фонда по капитальному ремонту нужно перенастроить, в том числе по кадрам. Нужно ликвидировать все строительные недоделки и брак», — считает губернатор.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что генеральному директору фонда капремонта Елене Дарибабиной пришлось ночью записывать видеообращения к жителям Югры, в котором она извинялась за ошибки в работе регионального оператора.