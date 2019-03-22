Недовольство граждан вызвала неразбериха в платежках фонда капремонта Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова отреагировала на обращение подписчиков в социальной сети Instagram, которые жаловались на неразбериху в платежках фонда капитального ремонта. Директору фонда Елене Дарибабиной пришлось экстренно, практически ночью, отчитываться не только перед губернатором, но и перед югорчанами.

Видеозапись с обращением Дарибабиной появилась на сайте Фонда 21 марта, примерно в 23:00. «Уважаемые югорчане! Я хочу обратиться к вам по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой в связи с большим количеством обращений собственников помещений в многоквартирных домах, поступивших в ее адрес», — говорится в сообщении Дарибабиной. Она объяснила, что неразбериха связана со сбоем в системе, который уже устранен. «Я хочу принести искренние и глубочайшие извинения всем вам, кому доставило неудобство некорректная работа Югорского фонда капитального ремонта и заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — закончила свое обращение директор фонда капремонта.

Как объясняет источник агентства в югорском правительстве, с момента создания instagram-аккаунта Комарова сама просматривает и отвечает на все сообщения граждан, что плохо сказывается на эмоциональном состоянии ее подчиненных. «У чиновников проблем добавилось. Представьте, вам в девять вечера может позвонить губернатор и потребовать объяснения за какие-то там платежки. Причем объяснения в видеоформате с извинениями. Искренне и убедительно», — резюмирует инсайдер.