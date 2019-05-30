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Суд решил судьбу бывшего начальника городской полиции в ХМАО, обвиненного в коррупции

Джаван Керимов
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 20:39
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Клипарт. Сургут, руки в наручниках, финансовое преступление, взятка, наручники, доллары, деньги, финансовое рабство, рука
Он заплатил сотруднику ФСБ 200 тыс. рублейФото: Алексей Андронов © URA.RU

Суд вынес приговор бывшему начальнику ОМВД России по городу Радужный в ХМАО Александру Валюхову. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу, сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного СКР.

Как рассказала агентству старший помощник руководителя СКР по ХМАО Алина Еремеевская, Валюхова взяли под стражу сразу после оглашения приговора в зале суда.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 4 млн рублей», — добавила Еремеевская.

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-главный полицейский Радужного Валюхов дал взятку сотруднику ФСБ в размере 200 тыс. рублей за получение информации «о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья». Обвиняемого задержали на месте преступления при передаче денег.

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