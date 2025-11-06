Фэнтези, комедии, триллеры: что посмотреть в кинотеатрах ХМАО в ноябре

Югорчан ждут пять кинопремьер в ноябре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ноябрь в югорских кинотеатрах обещает быть разнообразных — от документальных историй до волшебных сказок и триллеров с иллюзионистами. Зрители увидят на больших экранах громкие премьеры, долгожданные продолжения и неожиданные сюжеты о любви, магии и творчестве. Подробнее — в подборке URA.RU.

«Анатолий Белкин. Высокая вода» (18+), документальное кино

Премьера: 11 ноября

Документальный фильм о художнике, ставшем легендой питерской культурной сцены 20 века. Белкин готовит новую выставку в Эрмитаже, а зрители получают редкую возможность заглянуть за кулисы его творческого мира. Кино превращается в путешествие по эпохам, где искусство, жизнь и личные воспоминания сливаются в единый поток.

«Яга на нашу голову» (6+), комедия

Премьера: 13 ноября

Современная сказка о мальчике и волшебнице, скрывшейся среди людей. Когда у Пети появляется новая няня — с характером и загадкой, — жизнь его семьи переворачивается с ног на голову. Но вместе с тем в дом возвращается волшебство. Светлана Ходченкова в роли Яги — не пугающей, а ироничной и доброй — учит мальчика летать не только на ступе, но и по жизни.

«Иллюзия обмана 3» (12+), триллер

Премьера: 13 ноября

Те самые «Четыре всадника» снова в игре — теперь вместе с новым поколением фокусников. Их трюки стали еще эффектнее, ставки выше, а противники опаснее. Третий фильм о команде иллюзионистов обещает адреналин, драйв и загадки, которые заставят зрителей гадать до самого конца. В ролях — Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и другие.

«Россия, я люблю тебя» (12+), мелодрама

Премьера: 14 ноября

Альманах из восьми серий, где каждая история — признание в любви своей стране. От Калининграда до Владивостока — герои ищут, что значит любить Родину по-настоящему. Где-то это семья, где-то — поступок, а где-то — просто взгляд на родные улицы. Картина обещает и улыбки, и слезы, и то самое ощущение тепла.

«Маша и медведи» (6+), фэнтези

Премьера: 15 ноября