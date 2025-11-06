Сургутский район стал передовиком фиджитал-спорта в России

Сургутский район задает тренды после открытия первой в России муниципальной школы цифрового спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сургутский район ХМАО стал одним из законодателей трендов развития фиджитал-спорта в России. Благодаря первой в стране школе цифровых видов спорта, которая открылась в октябре в Белом Яру, муниципалитет на XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре заключил соглашение о сотрудничестве с ведущими спортивными и образовательными учреждениями страны, поделился в telegram-канале глава района Андрей Трубецкой.

«Соглашение рассчитано на период до 2028 года. В рамках проекта будет реализован эксперимент по фиджитализации подготовки спортивного резерва. На базе интерактивных сенсорных систем планируется развивать пять дисциплин: футбол, фиджитал-футбол, ритм-симулятор, лыжные гонки и биатлон. Будут созданы тренировочные программы, разработаны новые форматы физической активности и методы подготовки спортсменов на стыке цифрового и реального пространств», — отметил мэр.

Кроме муниципалитета, участниками соглашения стали департамент физической культуры и спорта Югры, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Югорский государственный университет и окружная Спортивная школа олимпийского резерва. Проект со стороны Сургутского района курирует спортшкола «Центр цифровых видов спорта».

