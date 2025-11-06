Спорт, музыка и охота: как проводят свободное время мэры из ХМАО

Мэры из ХМАО предпочитают заниматься спортом в свободное от работы времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы городов Югры предпочитают активный образ жизни и находят время для спорта даже при плотном графике. Кто-то из них увлекается охотой, кто-то — музыкой или техническим творчеством. В разговоре с URA.RU мэры рассказали, какие хобби помогают им восстанавливать силы после рабочего дня.

Мэр Сургута Максим Слепов

Глава крупнейшего города ХМАО отдает предпочтение командным видам спорта. «Переключиться и отдохнуть удается на спортивной площадке. Очень люблю волейбол. Несколько раз в неделю встречаемся с коллегами на тренировке», — рассказал градоначальник. По его словам, регулярные занятия спортом дают необходимую энергию для решения рабочих задач.

Глава Когалыма Тимур Агадуллин

Свободное время мэр с детства посвящает плаванию — увлечение давно переросло в серьезное хобби. «С детства занимаюсь плаванием, сейчас плаваю на открытой воде. Переплывал пролив Босфор в Турции и Волгу», — поделился он. Ежедневные заплывы на полтора километра стали привычной практикой. Хотя, по словам Агадуллина, получить звание кандидата в мастера спорта в юности не удалось, сегодня он участвует в заплывах X-WATERS и готовится к марафону «Обними Россию», где за один день спортсменам предстоит переплыть акватории Владивостока и Калининграда. «К этому заплыву я особенно готовлюсь и очень его жду. Зимой катаюсь на лыжах, иногда играю в футбол», — добавил градоначальник.

Мэр Урая Тимур Закирзянов

Глава Урая выделяется среди коллег необычными увлечениями. Как рассказали источники URA.RU, он занимается электроникой и играет на электрогитаре. «Он увлекается электроникой. Сам мастерит различные предметы. У него для этого даже есть 3D-принтер. Например, он сам собрал усилитель для электрической гитары. Собственно, игра на электрогитаре — еще одно его хобби», — отметил собеседник.

Мэр Югорска Алексей Харлов

Харлов много лет подает пример приверженности здоровому образу жизни. Регулярные пробежки и физическая активность — часть его ежедневного распорядка. Даже после серьезной травмы, полученной в январе, глава города прошел длительный курс восстановления и вернулся к привычным тренировкам.

«Он остается наставником для многих спортивных сообществ Югорска, в первую очередь боксерских, которым посвятил годы тренерской работы. Неизменный вид отдыха — прогулки с собакой. Ежедневно Алексей Харлов проходит несколько километров с лабрадором по кличке Дрим, любимцем семьи», — рассказал собеседник URA.RU.

Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов

Чекунов предпочитает традиционные для северян увлечения. «Охота и рыбалка — неотъемлемая часть жизни на Севере. По возможности посещаю спортзал и бассейн», — рассказал мэр. По его словам, физическая активность помогает сохранять форму, хотя плотный рабочий график не всегда позволяет заниматься регулярно.

