Спорт, музыка и охота: как проводят свободное время мэры из ХМАО
Мэры из ХМАО предпочитают заниматься спортом в свободное от работы времени
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Главы городов Югры предпочитают активный образ жизни и находят время для спорта даже при плотном графике. Кто-то из них увлекается охотой, кто-то — музыкой или техническим творчеством. В разговоре с URA.RU мэры рассказали, какие хобби помогают им восстанавливать силы после рабочего дня.
Мэр Сургута Максим Слепов
Глава крупнейшего города ХМАО отдает предпочтение командным видам спорта. «Переключиться и отдохнуть удается на спортивной площадке. Очень люблю волейбол. Несколько раз в неделю встречаемся с коллегами на тренировке», — рассказал градоначальник. По его словам, регулярные занятия спортом дают необходимую энергию для решения рабочих задач.
Глава Когалыма Тимур Агадуллин
Свободное время мэр с детства посвящает плаванию — увлечение давно переросло в серьезное хобби. «С детства занимаюсь плаванием, сейчас плаваю на открытой воде. Переплывал пролив Босфор в Турции и Волгу», — поделился он. Ежедневные заплывы на полтора километра стали привычной практикой. Хотя, по словам Агадуллина, получить звание кандидата в мастера спорта в юности не удалось, сегодня он участвует в заплывах X-WATERS и готовится к марафону «Обними Россию», где за один день спортсменам предстоит переплыть акватории Владивостока и Калининграда. «К этому заплыву я особенно готовлюсь и очень его жду. Зимой катаюсь на лыжах, иногда играю в футбол», — добавил градоначальник.
Мэр Урая Тимур Закирзянов
Глава Урая выделяется среди коллег необычными увлечениями. Как рассказали источники URA.RU, он занимается электроникой и играет на электрогитаре. «Он увлекается электроникой. Сам мастерит различные предметы. У него для этого даже есть 3D-принтер. Например, он сам собрал усилитель для электрической гитары. Собственно, игра на электрогитаре — еще одно его хобби», — отметил собеседник.
Мэр Югорска Алексей Харлов
Харлов много лет подает пример приверженности здоровому образу жизни. Регулярные пробежки и физическая активность — часть его ежедневного распорядка. Даже после серьезной травмы, полученной в январе, глава города прошел длительный курс восстановления и вернулся к привычным тренировкам.
«Он остается наставником для многих спортивных сообществ Югорска, в первую очередь боксерских, которым посвятил годы тренерской работы. Неизменный вид отдыха — прогулки с собакой. Ежедневно Алексей Харлов проходит несколько километров с лабрадором по кличке Дрим, любимцем семьи», — рассказал собеседник URA.RU.
Глава Нефтеюганска Юрий Чекунов
Чекунов предпочитает традиционные для северян увлечения. «Охота и рыбалка — неотъемлемая часть жизни на Севере. По возможности посещаю спортзал и бассейн», — рассказал мэр. По его словам, физическая активность помогает сохранять форму, хотя плотный рабочий график не всегда позволяет заниматься регулярно.
Мэр Мегиона Алексей Петриченко
Глава Мегиона признался, что свободного времени немного, но спорт все же остается частью жизни. «В связи с напряженным графиком работы времени на хобби нет, по возможности стараюсь заниматься спортом. Хожу в зал», — рассказал Петриченко.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!