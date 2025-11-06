В ХМАО учитель на уроке бросила учебник в школьника

В ХМАО проводится проверка из-за конфликта учителя и ученика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе Нефтеюганска (ХМАО) учитель набросилась на школьника с учебником. Видео, где подросток во время занятий провоцирует педагога, а тот кидает в него книгу, распространилось в социальных сетях региона.

На кадрах, которые появились в сети, педагог и ученик эмоционально беседуют, после чего женщина наклонятся, поднимает с пола книгу, бросает в парня учебник. Тот пытается кинуть его обратно, но в итоге забрасывает на заднюю парту. Руководство учебного заведения прокомментировало инцидент.

«Администрация школы №13 г. Нефтеюганска знает об инциденте. Ситуация находится на контроле», — сообщили представители школы под постом с видео.

Продолжение после рекламы