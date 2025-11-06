Логотип РИА URA.RU
В ХМАО учитель на уроке бросила учебник в школьника

06 ноября 2025 в 18:53
В ХМАО проводится проверка из-за конфликта учителя и ученика

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе Нефтеюганска (ХМАО) учитель набросилась на школьника с учебником. Видео, где подросток во время занятий провоцирует педагога, а тот кидает в него книгу, распространилось в социальных сетях региона.

На кадрах, которые появились в сети, педагог и ученик эмоционально беседуют, после чего женщина наклонятся, поднимает с пола книгу, бросает в парня учебник. Тот пытается кинуть его обратно, но в итоге забрасывает на заднюю парту. Руководство учебного заведения прокомментировало инцидент.  

«Администрация школы №13 г. Нефтеюганска знает об инциденте. Ситуация находится на контроле», — сообщили представители школы под постом с видео.

Сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будут приняты примем меры. Также в учебном заведении намерены разобраться в причинах инцидента, которые предшествовали конфликту и не были запечатлены на видеозаписи. Кроме того, в школе при выявлении деструктивного поведения оказывается психологическая помощь как учащимся, так и педагогам.

Комментарии (2)
  • Александр
    06 ноября 2025 19:27
    Из-за таких учеников и родителей скоро учителей в школе вообще не останется. Вместо поддержки учителей чиновники от образования вынуждают их увольняться.
  • /////////
    06 ноября 2025 19:07
    При таком поведении ученика его надо выгонять из школы и помещать в специнтернат
