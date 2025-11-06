В ХМАО учитель на уроке бросила учебник в школьника
В ХМАО проводится проверка из-за конфликта учителя и ученика
В школе Нефтеюганска (ХМАО) учитель набросилась на школьника с учебником. Видео, где подросток во время занятий провоцирует педагога, а тот кидает в него книгу, распространилось в социальных сетях региона.
На кадрах, которые появились в сети, педагог и ученик эмоционально беседуют, после чего женщина наклонятся, поднимает с пола книгу, бросает в парня учебник. Тот пытается кинуть его обратно, но в итоге забрасывает на заднюю парту. Руководство учебного заведения прокомментировало инцидент.
«Администрация школы №13 г. Нефтеюганска знает об инциденте. Ситуация находится на контроле», — сообщили представители школы под постом с видео.
Сейчас проводится служебная проверка, по ее итогам будут приняты примем меры. Также в учебном заведении намерены разобраться в причинах инцидента, которые предшествовали конфликту и не были запечатлены на видеозаписи. Кроме того, в школе при выявлении деструктивного поведения оказывается психологическая помощь как учащимся, так и педагогам.
