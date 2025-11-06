В ХМАО снизились темпы ввода жилья

В Югре темпы строительства жилья упали на 20 %. Об этом свидетельствует статистика Росстата.

«В Ханты-Мансийском автономном округе возведено (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) 2545 жилых домов общей площадью 434,8 тысяч квадратных метров жилья. Это 80,9% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в исследовании ведомства.

Вместе с тем, ситуация со строительством индивидуальных домов стабильная. Из общего числа населением ХМАО построен 2421 индивидуальный жилой дом общей площадью 251,9 тысяч квадратных метров, что почти столько же — 99,9%, сколько было построено к январю-сентябрю 2024 года.