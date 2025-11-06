Логотип РИА URA.RU
Зарплаты нефтяников ХМАО снова пошли в рост

В ХМАО за месяц выросли зарплаты нефтяников
06 ноября 2025 в 18:43
Средняя зарплата нефтяников ХМАО выросла на 500 рублей за месяц

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО после июльского спада вновь выросли доходы работников нефтегазовой отрасли. По данным Тюменьстата, в августе 2025 года средняя зарплата сотрудников, занятых в сфере добычи нефти и природного газа, составила 163 425 рублей, что на 554 рубля больше, чем в июле.

«Среднемесячная начисленная заработная плата в сфере добычи нефти и природного газа в августе 2025 года достигла 163 425 рублей. В июле этот показатель составлял 162 871 рубль», — сообщили аналитики Тюменьстата.

По итогам января–августа 2025 года средний доход нефтяников в регионе составил 167 358 рублей, что на 27,9% выше, чем в среднем по ХМАО. Для сравнения, в июле показатель составлял 162 871 рубль, а в июне — 188 329 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в июле 2025 года зарплаты нефтяников региона сократились почти на 25 тысяч рублей по сравнению с июнем. Тогда специалисты отрасли получили в среднем 162 871 рубль, что соответствовало 86,5% от июньского уровня.

