Бастрыкин заставил депздрав ХМАО закупить лекарства для ребенка-инвалида

Ребенок-инвалид в ХМАО получил льготные лекарства только после вмешательства СК
Депздрав Югры закупил жизненно-важные лекарства для ребенка-инвалида после вмешательства главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
«Следственное управление Следственного комитета по ХМАО помогло обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом после обращения матери девочки в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина», — сообщает информационный центр ведомства. Жизненно-важный препарат должны были выдать по льготе, но в аптеке он отсутствовал. Прерывание терапии могло негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка.
По факту проведена процессуальная проверка, после чего департамент здравоохранения Югры закупил необходимый препарат закупили. Лекарство выдали с учетом потребности девочки на ближайшее время.
Ранее URA.RU сообщала, что несколько лет девочка из Ханты-Мансийска получала препарат, но в мае 2025 года выдача была приостановлена, а аналог вызывал негативные побочные реакции. Мама ребенка пыталась обращаться за помощью в профильные структуры, однако не смогла добиться выдачи лекарства и приобретала его за свой счет. В итоге она обратилась в приемную Бастрыкина через соцсеть «Вконтакте», тогда Центральный аппарат СК взял ситуацию под контроль.
