Бастрыкин заставил депздрав ХМАО закупить лекарства для ребенка-инвалида

Депздрав Югры закупил жизненно-важные лекарства для ребенка-инвалида после вмешательства главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

«Следственное управление Следственного комитета по ХМАО помогло обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом после обращения матери девочки в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина», — сообщает информационный центр ведомства. Жизненно-важный препарат должны были выдать по льготе, но в аптеке он отсутствовал. Прерывание терапии могло негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка.

По факту проведена процессуальная проверка, после чего департамент здравоохранения Югры закупил необходимый препарат закупили. Лекарство выдали с учетом потребности девочки на ближайшее время.

