Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево к 5 июня. В то же время ведущий эксперт комитета Владимир Кофман уже озвучил причину катастрофы.
«Когда исполнится месяц, то есть 5 июня, к этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано. Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений», — приводит ТАСС слова Кофмана, которые прозвучали в кулуарах форума «Безопасность на транспорте».
Авиакомпания «Аэрофлот», в свою очередь, назвала недопустимыми любые «заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные» до завершения расследования причин катастрофы. Слова эксперта в пресс-службе перевозчика посчитали «попыткой манипуляции общественным мнением», отметив, что спекуляция фактами способствует «росту социальной напряженности».
Трагедия произошла 5 мая. Пилоты самолета, следовавшего из Москвы в Мурманск, решили в аэропорт вылета после удара молнии. Во время жесткого приземления лайнер несколько раз ударился о полосу и загорелся. Погиб 41 человек, 33 пассажира выжили. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «Национальной службой новостей» возложил ответственность за произошедшее на слабую подготовленность пилотов и особенности самолета.