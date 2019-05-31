Волочкова обвинила мэра Анапы в пиаре за ее счет

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 16:35
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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Анастасия Волочкова видит личную выгоду мэра Анапы в отмене концертаФото: Василий Колотилов © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что мэр Анапы Юрий Поляков, решивший не оплачивать ее концерт за счет бюджета, хочет сделать себе рекламу. Для главы города эта ситуация — возможность улучшить свой имидж, убеждена артистка.

«Я ничего не знаю об отмене, но если это произошло, то я считаю, что мэр Анапы решил пропиариться за мой счет, показать всем, какой он рачительный хозяин», — приводит РИА «Новости» заявление Волочковой. По словам бывшей примы Большого театра, ее представители не вели переговоров «о деньгах» с администрацией курортного города.

Ранее Поляков официально заявил, что на выступление Волочковой в Анапе не будут потрачены бюджетные средства, напоминает Life. Концерт балерины обошелся бы городу в 639 тысяч рублей, заплатить эти средства мэр предложил местным предпринимателям.

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