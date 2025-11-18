Логотип РИА URA.RU
Набиуллина признала перегибы Центробанка в борьбе с мошенничеством

18 ноября 2025 в 13:20
Набиуллина указала на массовые жалобы россиян на необоснованные блокировки счетов

Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Меры Банка России, направленные на борьбу с мошенничеством, оказались слишком жесткими. Это сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. 

«Например, жалобы на мошенничество упали <...> Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — заявила Набиуллина. Ее слова приводит издание «РИА Новости». Как уточнила Набиуллина, клиенты не всегда могут получать ответ на вопрос о причинах блокировки счетов. 

С 1 января 2026 года вступит в силу новый перечень признаков мошеннических операций. Он был утвержден Банком России. Расширенный список включает в себя 12 основных критериев и два дополнительных. 

