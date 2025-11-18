Набиуллина признала перегибы Центробанка в борьбе с мошенничеством

«Например, жалобы на мошенничество упали <...> Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется», — заявила Набиуллина. Ее слова приводит издание «РИА Новости». Как уточнила Набиуллина, клиенты не всегда могут получать ответ на вопрос о причинах блокировки счетов.