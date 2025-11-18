Уиткофф и Зеленский встретятся завтра в Турции для переговоров
18 ноября 2025 в 13:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Специальный представитель Дональда Трампа Уиткофф отправится в Турцию 19 ноября для участия в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает международное агентство Reuters.
