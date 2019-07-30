Министр объяснил рост числа бедных в России

Увеличение количества бедных россиян Максим Топилин объяснил изменением методики подсчета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Статистическое увеличение количества бедных россиян связано с изменением методики подсчета и невысокой индексацией зарплат некоторых категорий бюджетников. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, комментируя последние выводы Росстата.

«Немного идет увеличение [числа бедных], и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — цитирует Топилина ТАСС. Он отметил, что такого прироста зарплат бюджетников, который был в первом квартале 2018 года, в этом году кабмином не планировалось.

По данным Росстата, в первом квартале этого года доходами ниже прожиточного минимума располагали 14,3% населения страны, или 20,9 миллиона человек, напоминает RT. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с тем, что ведомство изменило методику подсчета количества бедных россиян, этот показатель за 2018 год снизился с 12,9% до 12,6%.