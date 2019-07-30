30 июля 2019

Глава Минприроды РФ предупредил губернаторов о новой задаче с личной ответственностью

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин обратился к главам регионов из-за ситуации с лесными пожарамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, и губернаторы несут персональную ответственность за принимаемые меры. Об этом на совещании, посвященном ситуации с лесными пожарами, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с лесными пожарами под личный контроль и отвечать персонально за достоверность представляемых данных», — отмечают в пресс-службе Минприроды РФ.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин также обратился к главам регионов и заявил, что уже в пяти субъектах РФ был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. По его данным, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

По данным на 30 июля, площадь лесных пожаров составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году.

Как писало «URA.RU», Кобылкин ранее поручил Рослесхозу и властям российских регионов пересмотреть регламент тушения лесных пожаров. По мнению федерального министра, такая мера поможет защитить города от задымления, а небольшие населенные пункты — от перехода огня. О намерении в ближайшее время обратиться к этой теме заявили и в Совете Федерации. А губернатор Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары вредно. По его мнению, это естественный и контролируемый процесс.

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