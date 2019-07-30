В России придумали, как спасти города от лесных пожаров

Дмитрий Кобылкин распорядился пересмотреть регламент тушения лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и властям российских регионов пересмотреть регламент тушения лесных пожаров. По мнению министра, такая мера поможет защитить города от задымления, а небольшие населенные пункты — от перехода огня.

«Пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ», — приводит «Коммерсант» заявление министра. Рослесхоз должен выполнить поручение Кобылкина до 19 августа.

В Минприроды не исключили, что в случае необходимости может понадобиться привлечение дополнительных сил МЧС. По итогам сезона ведомства проанализируют эффективность выделенных средств на предотвращение лесных пожаров.

Поручение было дано на фоне происходящих в Сибири лесных пожаров. Площадь огня в настоящий момент превышает 1,6 миллиона гектаров, зафиксировано более 230 очагов возгорания. Сложнее всего обстановка в Иркутской области и Красноярском крае, напоминает «Ридус». В зоне задымления из-за пожаров оказались около 500 населенных пунктов в 20 регионах России.