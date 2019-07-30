Сотрудникам ФСО запретили пользоваться смартфонами на работе

Руководство Федеральной службы охраны (ФСО) запретило сотрудникам пользоваться смартфонами и планшетами в местах, где проводятся секретные работы или хранятся материалы особой значимости. Об этом говорится в указе, размещенном на официальном портале правовой информации.
«Не допускается использование военнослужащими электронных изделий в <…> помещениях, в которых проводятся секретные работы и (или) хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивается сохранность указанных сведений», — говорится в документе. Этим же указом допускается формирование перечня лиц, которым все же разрешат пользоваться гаджетами на службе.
Как писало «URA.RU», в начале года стало известно о планах ФСО засекретить информацию о госзакупках. Подобную меру в ведомстве обосновывали «увеличением количества угроз в отношении объектов государственной охраны». Также планировалось, что засекречивание закупок поспособствует выполнению «мер по осуществлению государственной охраны».