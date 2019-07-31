Трамп решил разобраться в загадочной болезни Навального

Американский президент заинтересовался болезнью Алексея Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп пообещал изучить ситуацию с возможным отравлением российского блогера Алексея Навального, кторого в выходные госпитализировали из СИЗО в одну из московский клиник. Как заявил президент США ABC News, он пока не знает подробностей этой истории.

«Это что-то новенькое. Я слышал об этом вчера вечером», — заявил Трамп журналисту, который спросил, знает ли президент о проблемах со здоровьем Навального после ареста, пишет РБК.

Блогер Алексей Навальный, арестованный на 30 суток ареста за призывы к несогласованным акциям протеста, 28 июля из спецприемника был доставлен в московскую горбольницу №64. Как заявила его врач Анастасия Васильева на своей странице в Facebook, Навальный подвергся «действию неопределенных химических веществ». Однако врачи больницы считают, что у пациента был обычный «контактный дерматит».