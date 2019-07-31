Причину пробок в Кургане устранят досрочно

Ремонт завершат досрочно благодаря круглосуточной работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Капремонт коллектора по улице Омской в Кургане, который стал причиной пробок на выезде из города, планируют завершить на несколько недель ранее объявленного срока. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

«Основной этап работ по прокладке полиэтиленового трубопровода завершен. Наша подрядная организация трудится со значительным опережением сроков», — заявил главный инженер ресурсоснабжающей организации Владимир Шаляпин. По его данным, ремонт могут завершить в конце августа или начале сентября. Ранее сообщалось, что работы на улице Омской будут проводиться до 30 сентября.

Опередить график удалось благодаря работе во внеурочное время и в выходные. В последние дни подрядчик «Водного Союза» перешел на круглосуточный режим работы. На ремонтируемом участке установлен реверсивный светофор, работу которого регулировали, подстраиваясь под интенсивность движения. Несмотря на принятые меры, полностью избавиться от заторов не удалось. «Понимая значимость введения оживленной магистрали в эксплуатацию, мы форсируем проведение работ на коллекторе», — подчеркнул Шаляпин.

Замена напорного канализационного коллектора на улице Омской длиной почти километр началась в начале июня. Работы обойдутся примерно в 31,5 млн рублей. Финансируются они за счет субсидии из бюджета Кургана. «Старый железобетонный коллектор 1982 года постройки на 100% выработал свой нормативный ресурс. Срок службы новой трубы — 50 лет», — пояснили в «Водном Союзе».

Коллектор на Омской стал третьим объектом Кургана, работы на котором ресурсоснабжающая организация синхронизировала с деятельностью городской администрации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коммуникации также менялись на улице Сибирской и проспекте Голикова, где в этом году капитально отремонтируют дорожное покрытие.