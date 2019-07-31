Макс Фадеев ответил на обвинения в плагиате

Продюсер Максим Фадеев считает, что перед обвинениями нужно провести экспертизу песни Фото: страница Максима Фадеева в Instagram / @fadeevmaxim

Перед тем, как делать выводы о том, что является плагиатом, а что — нет, необходимо проводить экспертизу. Об этом журналистам заявил российский композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя обвинения со стороны музыканта Павла Петрова.

«Неужели нельзя было сначала взять и провести музыкальную экспертизу, послушать музыку?» — приводит слова Фадеева РИА «Новости». Продюсер пояснил, что сам является международным экспертом и пишет музыку уже 30 лет.

Ранее сообщалось, что публикующий свои сочинения в социальных сетях саратовский композитор и исполнитель Павел «Pashket V» Петров, заявил, будто песня Фадеева и певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя» сильно напоминает его собственное произведение «Дни и ночи».

По словам Петрова, он обращался к Фадееву и Серябкиной, но ответа не получил. Музыкант предположил, что продюсер мог слышать его произведение, так как ранее он рассылал свои работы в разные продюсерские центры, напоминает телеканал 360.